США обнародовали новые данные об "акустической атаке" на Кубе

Копірайт зображення Reuters Image caption В конце прошлого года сотрудники американского посольства в Гаване пожаловались на ухудшение самочувствия

Американские чиновники рассказали, что в августе был зафиксирован новый случай возможной акустической атаки на сотрудников посольства США на Кубе.

Первоначально предполагалось, что инцидент был исчерпан несколько месяцев назад.

Государственный департамент США также сообщил, что количество сотрудников, которые сообщили о проблемах со здоровьем, возросло до 19-ти.

Между тем, по данным профсоюзной организации американских дипработников, некоторые жертвы "атак" получили легкие травмы головного мозга и частично лишились слуха.

Куба отрицает любую причастность к атакам и говорит, что расследует эти сообщения.

Сотрудники начали жаловаться на странные симптомы в конце прошлого года.

Однако впервые об этом деле сообщили только в августе, когда США выслали из Вашингтона двух кубинских дипломатов. Американские власти объяснили, что это стало ответом на несостоятельность Кубы защитить дипломатов США.

Предполагают, что потерю слуха могло спровоцировать некоторое звуковое устройство, расположенное за пределами домов дипломатов и распространяющее неизвестные звуковые волны, которые могут вызывать глухоту.

Возможны новые случаи

В пятницу правительство США подтвердило, что последний инцидент был зафиксирован в августе, и количество работников, которые сообщили о проблемах со здоровьем, возросло.

"Мы не исключаем новых атак, поскольку медики продолжают изучать состояние сотрудников", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Ноерт.

У персонала посольства диагностировали незначительные повреждения головного мозга и частичную потерю слуха, а также такие симптомы, как нарушение равновесия, сильные головные боли, когнитивные нарушения и отек головного мозга, сообщила Ассоциация американских дипломатов.

Миссия США на Кубе призвала американское правительство сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и добиться прекращения этих инцидентов.

Государственный департамент пока напрямую никого в этих инцидентах не обвинил.

Куба и США восстановили дипломатические отношения в 2015 году, после 54 лет перерыва.