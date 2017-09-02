МВД: брата Саакашвили доставили в миграционную службу

Копірайт зображення Reuters Image caption Михеил Саакашвили заявил, что его брата задержали представители МВД Украины

Сотрудники Национальной полиции в Киеве доставили брата экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, которого цитирует агентство "Интерфакс".

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - сказал Шевченко.

По его словам, разрешение на проживание Давида Саакашвили в Украине было аннулировано еще в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Он (Давид Саакашвили. - Ред.) в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - добавил Шевченко.

В настоящее время Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы, где решается вопрос "о возвращении иностранного гражданина, в принципе, в любую страну, в какую он захочет", уточнил он.

Ранее в субботу Саакашвили заявил, что его брата задержали представители МВД Украины.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что у его задержанного брата есть вид на жительство в Украине, а также высказал подозрение, что таким образом, украинские власти, видимо, "пытаются повлиять" на него.

Две недели назад Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявлял о намерении вернуться в Украину 10 сентября.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили.

Экс-президент Грузии, в свою очередь, назвал этот шаг политической расправой.