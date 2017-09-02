Брата Саакашвили отпустили из миграционной службы

Копірайт зображення УНІАН Image caption По мнению Саакашвили, задержание его брата могло быть попыткой повлиять на него самого

Брат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, куда его ранее доставила полиция. Об этом сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Он поехал домой, поскольку нет акта, фиксирующего его задержание. И будет продолжать жить и спокойно работать в Украине", - сказал Сакварелидзе журналистам.

На вопрос, были ли у Давида Саакашвили законные основания находиться в Украине, Сакварелидзе ответил:

"Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины".

Ранее в МВД Украины сообщили, что сотрудники Нацполиции Киева доставили Давида Сакварелидзе в государственную миграционную службу, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано.

Нет разрешения на проживание?

По словам официального представителя МВД Артема Шевченко, разрешение на проживание Давида Саакашвили в Украине было аннулировано еще в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

"Он (Давид Саакашвили. - Ред.) в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - добавил Шевченко.

В настоящее решается вопрос "о возвращении иностранного гражданина в любую страну, в какую он захочет", уточнил он.

Сам Михеил Саакашвили высказал подозрение, что таким образом, украинские власти, видимо, "пытаются повлиять" на него.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Две недели назад Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявлял о намерении вернуться в Украину 10 сентября.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили.

Экс-президент Грузии, в свою очередь, назвал этот шаг политической расправой.