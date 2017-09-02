Брата Саакашвили отпустили из миграционной службы
Брат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Давид покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве, куда его ранее доставила полиция. Об этом сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.
"Он поехал домой, поскольку нет акта, фиксирующего его задержание. И будет продолжать жить и спокойно работать в Украине", - сказал Сакварелидзе журналистам.
На вопрос, были ли у Давида Саакашвили законные основания находиться в Украине, Сакварелидзе ответил:
"Да. Три года человек спокойно проживал на территории Украины".
Ранее в МВД Украины сообщили, что сотрудники Нацполиции Киева доставили Давида Сакварелидзе в государственную миграционную службу, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано.
Нет разрешения на проживание?
По словам официального представителя МВД Артема Шевченко, разрешение на проживание Давида Саакашвили в Украине было аннулировано еще в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.
"Он (Давид Саакашвили. - Ред.) в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", - добавил Шевченко.
В настоящее решается вопрос "о возвращении иностранного гражданина в любую страну, в какую он захочет", уточнил он.
- Кого пытается переиграть Саакашвили и что из этого получится?
- Саакашвили пообещал вернуться на Украину 10 сентября
- У Саакашвили не осталось ни одного гражданства. Как так получилось?
Сам Михеил Саакашвили высказал подозрение, что таким образом, украинские власти, видимо, "пытаются повлиять" на него.
"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.
Две недели назад Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявлял о намерении вернуться в Украину 10 сентября.
Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили.
Экс-президент Грузии, в свою очередь, назвал этот шаг политической расправой.