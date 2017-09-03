На фронте снова без потерь - штаб АТО

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Несмотря на увеличение количества обстрелов позиций украинской армии на Донбассе со стороны сепаратистов, потерь среди военных нет. Об этом в воскресенье утром сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце минувших суток в районе проведения АТО противник увеличил обстрелы украинских позиций. После 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на донецком, так и на приморском направлениях", - говорится в сообщении штаба.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны сепаратистов. Большинство из них осуществлялись из стрелкового оружия и были недолговременны, добавляют в штабе АТО.

В пресс-центре АТО также предупреждают местное население об опасности подрыва на минах и растяжках.

1 сентября в Станице Луганской во время сбора дров на растяжке подорвалась 54-летняя женщина.

Ее доставили в больницу, опасности для жизни нет.

В самопровозглашенной "ДНР" в воскресенье обвинили украинскую армию в артиллерийских и танковых обстрелах села Безымянное на юге Донецкой области.

По данным подконтрольных сепаратистам СМИ, под обстрел попал наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.