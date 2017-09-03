Трое космонавтов с МКС успешно вернулись на Землю

Копірайт зображення mcc.rsa.ru Image caption Транспортный модуль с космонавтами успешно приземлился в степях Казахстана

Двое космонавтов НАСА и один российский астронавт, находившиеся на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04", успешно вернулись на Землю. Об этом сообщает российский Центр управления полетами.

За несколько часов до этого транспортник отстыковался от Международной космической станции (МКС).

"Спускаемый аппарат с космонавтом "Роскосмоса" Фёдором Юрчихиным и астронавтами НАСА Джеком Фишером и Пегги Уитсон совершил посадку в казахстанской степи 03 сентября 2017 года в 04 час. 22 мин. мск", - говорится в сообщении.

В Центре управления полетами добавляют, что спуск с орбиты и приземление прошли штатно.

Самочувствие всех членов экипажа хорошее.

Федор Юрчихин и Джек Фишер пробыли на орбите 136 суток, а Пегги Уитсон - 288 суток (рекорд для женщин, отмечают в NASA).

Копірайт зображення NASA Image caption Пегги Уитсон

"За время пребывания на Международной космической станции (МКС) экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-50, МКС-51 и МКС-52, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями", - заключают в центре управления полетами.

Как сообщает агентство "Интерфакс", космонавт Федор Юрчихин во время экспедиции на МКС в девятый раз в карьере вышел в открытый космос, где провел семь с половиной часов - на полтора часа дольше запланированного.

А астронавты NASA проводили исследования о влиянии невесомости на глаза человека.

Копірайт зображення NASA Image caption Экипаж выполнил программу исследований, а также технические работы на МКС

Пегги Уитсон удерживает рекорд среди женщин по количеству выходов в космос и проведенному там времени.

Она также стала первой женщиной, которая командовала станцией во время двух миссий (всего это была ее третья космическая миссия).