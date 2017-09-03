В Украину идут дожди и грозы

Копірайт зображення Getty Images Image caption У неділю дощитиме на Західній Україні, а у понеділок негода дійде і до столиці та інших регіонів

Гидрометцентр предупреждает о сильных дождях и грозах, которые идут в Украину.

На Запад Украины непогода придет уже в воскресенье.

"Днем 3 сентября в западных областях Украины сильные дожди, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

А в понедельник дожди и грозы распространятся на северные, центральные и часть южных регионов (Одесскую и Николаевскую области).