В Украину идут дожди и грозы
- 3 сентября 2017
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Гидрометцентр предупреждает о сильных дождях и грозах, которые идут в Украину.
На Запад Украины непогода придет уже в воскресенье.
"Днем 3 сентября в западных областях Украины сильные дожди, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
А в понедельник дожди и грозы распространятся на северные, центральные и часть южных регионов (Одесскую и Николаевскую области).