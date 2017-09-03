Институт нацпамяти будет жаловаться из-за стертых граффити времен Майдана
Украинский институт национальной памяти обратится в полицию и Генпрокуратуру из-за стертых граффити времен Евромайдана на улице Грушевского. Об этом написал в Facebook глава института Владимир Вятрович.
На рисунках, находившихся на фасаде одного из магазинов, были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.
Сообщается, что появились они зимой 2014 года, когда на улице Грушевского продолжались противостояния между майдановцами и правоохранителями.
Недавно рисунки исчезли, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Владимир Вятрович утверждает, что их уничтожение является актом вандализма.
"Граффити на Грушевского являются памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869", - написал глава Института нацпамяти.
"Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - добавил Владимир Вятрович.