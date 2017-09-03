Трамп осудил "враждебные" ядерные испытания КНДР

Копірайт зображення NORTH KOREA TV Image caption Телевидение КНДР показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении ядерных испытаний

Соединенные Штаты осудили ядерные испытания КНДР. Ранее северокорейское государственное телевидение сообщило о "вполне успешном" испытании водородной бомбы.

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что "слова и действия" КНДР были "очень враждебными и опасными".

Северная Корея проигнорировала санкции ООН и международное давление против разработки ядерного оружия и испытания ракет, которые могут достичь территории США.

Южная Корея, Китай и Россия раскритиковали шестое ядерное испытание КНДР.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предлагаемая Южной Кореей "политика умиротворения" не сработала, и скрытное коммунистическое государство "понимает только одно".

"КНДР - это страна-изгой, которая стала большой угрозой и препятствием для Китая, который пытается помочь, но без особого успеха", - добавил он.

Что произошло?

КНДР официально признала проведение ядерных испытаний. Северокорейское государственное телевидение сообщило о "вполне успешном" испытании водородной бомбы.

В сообщении отмечается, что эту бомбу можно использовать как боеголовку для ракет.

Копірайт зображення Телевидение КНДР Image caption Телевидение КНДР показало кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении ядерных испытаний

Государственное СМИ также продемонстрировало кадры, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын подписывает приказ о проведении ядерных испытаний.

Это уже шестые такие испытания, проведенные Пхеньяном с 2006 года.

Ранее сейсмологи нескольких стран зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли.

Они квалифицировали эти толчки как взрыв.

Аналитики отмечают, что согласно магнитуде землетрясения мощность испытанной бомбы может достигать 100 килотонн.

Для сравнения, бомба, уничтожившая Нагасаки в 1945 году, имела мощность 20 килотонн.

Японское министерство обороны сообщило о том, что с его баз вылетело по меньшей мере три самолета для замеров уровня радиации.

Водородная бомба

Копірайт зображення Getty Images Image caption Государственное информагентство КНДР сообщило, что ученым страны удалось создать водородную бомбу и ее уже осмотрел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Ранее государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что ученым КНДР якобы удалось создать водородную бомбу. Агентство выложило фотографию, на которой устройство показывают лидеру страны Ким Чен Ыну.

В сообщении агентства говорилось, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.

Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.