Сутки в АТО: один военный ранен

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Боевики за сутки 44 раза обстреляли украинские опорные пункты на всех направлениях, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении наибольшее количество провокаций зафиксировали около поселка Зайцево. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевской промзоне и дважды - у Майорска.

На приморском направлении боевики трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя, а также неподалеку от Гнутова, Талаковки, Лебединского и Широкина.

На луганском направлении боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская.

В штабе отметили, что силы АТО ответный огонь не открывали.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.