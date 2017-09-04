Восстановление Техаса обойдется в $180 млрд - губернатор

Копірайт зображення EPA Image caption Некоторым жителям Техаса было разрешено вернуться домой, где они взялись за устранение последствий урагана

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что для ликвидации последствий урагана "Харви" штату потребуется астрономическая сумма - порядка 180 млрд долларов.

Эббот отметил, что "Харви" причинил даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.

Между тем глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг предупредил, что пострадавшим от наводнения штатам не стоит рассчитывать на то, что их счета оплатит Вашингтон.

Ураган "Харви", по словам Лонга, должен стать тревожным звонком для местных чиновников.

Тем временем в Техасе и соседней Луизиане, несмотря на то что вода еще не спала окончательно, уже ведутся восстановительные работы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во многих районах Хьюстона по-прежнему не спадает наводнение

Разрушительный ураган ударил по Техасу неделю назад и стал причиной гибели по меньшей мере 47 человек. Еще около 43 тысяч остались без крова и живут во временных убежищах.

Правительство США уже запросило у конгресса 7,85 млрд долларов для покрытия первоначальных расходов на восстановительные работы. Эббот назвал эту сумму "первоначальным взносом".

Ранее он уже говорил, что Техасу может понадобиться более 125 млрд долларов, однако в воскресенье пересмотрел эту цифру.