Украинцев предупреждают о ливнях и грозах

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4 сентября в западных областях Украины, а также в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В течение суток в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами очень сильные дожди.

На территории Киевской области 4 сентября утром и днем ​​ожидаются грозы, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник утром и днем ​​гроза, шквалы 15-20 м/с, предупреждают синоптики.

В ГСЧС также отметили, что из-за дождей, гроз и порывов ветра накануне 167 населенных пунктов в четырех областях остались без электроэнергии.

Больше всего стихия затронула Львовскую область, а также Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, отметили в ведомстве.