Ученые разработали камеру, способную видеть сквозь человеческое тело

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новая камера способна распознавать источники света внутри тела, например наконечник трубки эндоскопа

Ученые изобрели камеру, которая может видеть сквозь человеческое тело. Устройство разработали, чтобы помочь врачам отслеживать медицинские инструменты, известные как эндоскопы, во время внутренних обследований организма.

Ранее медикам приходилось использовать дорогостоящее сканирование, в частности рентгеновское излучение, чтобы отслеживать продвижение эндоскопа в организме.

Новая камера способна распознавать источники света внутри тела, например наконечник длинной гибкой трубки эндоскопа.

"Возможность видеть местоположение медицинского аппарата имеет решающее значение во время многих медицинских процедур, ведь мы движемся к лечению болезней минимально инвазивными способами", - говорит профессор Кев Даливаль из Эдинбургского университета.

Ткани и органы

Исследования показали, что прототип камеры может отслеживать точечный источник света сквозь 20 см ткани при нормальных условиях.

Лучи от эндоскопа могут проходить сквозь тело, но обычно рассеиваются или отражаются от тканей и органов, а не проходят прямым потоком.

Из-за этого сложнее четко понять, где именно находится устройство.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камеру разработали, чтобы помочь врачам отслеживать эндоскопы во время внутренних обследований организма

Новая камера обнаруживает отдельные частицы, которые называются фотонами. Она настолько чувствительна, что может фиксировать крошечные отблески света, проходящего сквозь ткани.

Она также может фиксировать время, за которое свет проходит сквозь тело, то есть устройство способно точно определить, где именно находится эндоскоп.

Проект возглавляет Эдинбургский университет и Университет Хериот-Ватта. Он является частью межотраслевой исследовательской коллаборации Proteus, которая занимается разработкой ряда новых технологий для диагностики и лечения заболеваний легких.