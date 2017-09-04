На автошоу в Австралии на зрителей полыхнуло пламя: 12 раненых

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Двенадцать человек получили ранения во время автогонок в центральной Австралии, когда из одного из автомобилей-участников гонки на выбывание прямо на зрителей полыхнуло пламя.

Автомобиль совершал специальный маневр, так называемый бернаут, на автогонках Red CentreNATS в городе Алис-Спрингс в воскресенье, когда струя огня устремилась в толпу.

На видеокадрах с места инцидента видно, как пламя достигает зрителей шоу, они бросаются врассыпную.

Одиннадцать человек были госпитализированы. Один из раненых - 47-летний мужчина - находится в больнице в критическом состоянии. У него ожоги 20% тела.

Состояние остальные восьми раненых, находящихся в больнице, врачи оценивают как стабильное. Еще двух травмированных на автошоу из больницы уже выписали.

После инцидента организаторы автогонок закрыли шоу. Полиция расследует происшествие.