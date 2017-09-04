Магазин, с котрого стерли граффити времен Майдана, съезжает

Магазин в центре Киева, с фасада которого исчезли граффити времен Евромайдана, съезжает. Об этом ВВС Украина сообщили очевидцы с места событий.

На фото видно, что у салона находится автомобиль службы охраны. Также у входной двери стоит микроавтобус, в который грузят мебель.

В то же время на окно магазина наклеили объявление о том, что салон "Эмпориум" закрыт на реконструкцию.

3 сентября активисты разрисовали стены и разбили стеклянные двери и окна салона мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве. Фасад магазина забросали яйцами и пытались поджечь шины перед входом, однако их потушили сотрудники патрульной полиции.

Это было сделано в ответ на исчезновение с фасада здания граффити времен Евромайдана.

На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.

Из-за уничтожения граффити столичная прокуратура возбудила уголовное производство по статье о незаконном уничтожении памятников истории. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

А министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана будут восстановлены.