Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка
- 4 сентября 2017
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Герцогиня Кембриджская беременна третьим ребенком, сообщили в Кенсингтонском дворце.
Королева и обе семьи очень обрадовались этой новости.
Как и во время двух предыдущих беременностей, герцориня Кейт страдает от токсикоза.
У принца Уильяма и его жены есть четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта.