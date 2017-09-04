Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка

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Герцогиня Кембриджская беременна третьим ребенком, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Королева и обе семьи очень обрадовались этой новости.

Как и во время двух предыдущих беременностей, герцориня Кейт страдает от токсикоза.

У принца Уильяма и его жены есть четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта.