Семья украинца Гриба пожаловалась в Евросуд на Россию

Image caption Семья разыскивает Павла Гриба

Адвокат семьи пропавшего в Беларуси украинца Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни молодого человека.

Также семья 19-летнего Павла Гриба обратилась к российским властям с требованием предоставить информацию о возможном его местонахождении.

24 августа Павел Гриб поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype, и исчез.

Белорусские власти признали, что парень пересек границу республики. Однако официального подтверждения информации о выезде Павла Гриба в Россию нет.

Розыск в России

Семья Гриба якобы выяснила, что парень находится в розыске ФСБ России по Краснодарскому краю.

Розыск могли объявить по статье 205 уголовного кодекса РФ - терроризм.

Представители российских властей пока ситуацию официально не комментировали.

Отец парня Игорь Гриб на пресс-конференции в Киеве заявил, что, по их данным, сын может находиться именно в Краснодарском крае РФ.

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"Требуем от РФ предоставить семье Павла Гриба, его адвокату, а также Украине исчерпывающую информацию о месте содержания Павла Гриба", - говорится в обращении семьи.

Семья обратилась к правительствам Беларуси и Украины должным образом расследовать исчезновение парня.

Тяжелая болезнь

Также родственники требуют у РФ обеспечить парню доступ к медицинскому обслуживанию, ведь он требует ежедневного специфического лечения из-за врожденного заболевания.

Павел имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.

Игорь Гриб утверждает, что каждый день пребывания его сына в СИЗО в ненадлежащих условиях может быть для него фатальным.

"Есть прямая угроза жизни Павла Гриба. Подали заявление в Европейский суд по правам человека", - заявила адвокат семьи Евгения Закревская.

Копірайт зображення FACEBOOK Image caption Игорь Гриб говорит, что сын поехал в Беларусь на встречу с девушкой из Сочи

Адвокаты в заявлении сослались на нарушение статьи 2 Конвенции - право на жизнь.

Также в жалобе говорится о нарушении права на свободу.

Закревская также пожаловалась на то, что они подали заявление в следственный комитет России об исчезновении Павла Гриба еще 31 августа, однако никакого ответа не получили.

Адвокаты пока не имеют подтверждения от России факта уголовного преследования украинца.

Отец Павла Гриба является военным капелланом.

Игорь Гриб рассказывает, что его сын вел активную политическую жизнь в социальных сетях. При этом к ВСУ или добробатам он отношения не имеет, на Донбасс не ездил и никогда не выезжал за границу.

По словам отца, в соцсетях сын познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет.

У них будто бы завязались виртуальные отношения и они договорились встретиться в Беларуси.

Ряд СМИ успели пообщаться с девушкой Татьяной, с которой будто бы должен был встретиться Павел Гриб.

Она говорит, что встреча состоялась и продолжалась более получаса, однако судьба Павла ей неизвестна.