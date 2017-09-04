В Бельгии пилот выпал из вертолета во время авиашоу

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Военные обыскивают территорию на востоке Бельгии, где пилот выпал из военного вертолета во время авиашоу.

Трое солдат выпрыгнули с парашютами из вертолета Agusta A-109, но у двоих пилотов парашютов не было, сообщают бельгийские СМИ.

По информации, второй пилот помог трем парашютистам, но потом увидел, что кресло пилота пустое, а двери открыты. Он схватил штурвал и безопасно приземлился.

Авиашоу проходило в Амаи около Льежа. Пилот выпал на высоте несколько сот метров.

Причина его падения остается неизвестной.