В российской школе произошла стрельба

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В школе в подмосковной Ивантеевке произошла стрельба, сообщили Русской службе Би-би-си в местной полиции.

По данным полицейских, некий хулиган начал стрелять в здании. При этом в полиции отказались уточнить, задержан ли он, объяснив, что они не уполномочены отвечать на этот вопрос.

Ранее о стрельбе в подмосковной школе сообщили российские СМИ со ссылкой на источники. Они утверждают, что огонь открыл ученик девятого класса, который уже задержан.

По данным РИА Новости, в результате стрельбы есть пострадавшие, но их количество не уточняется.

Издание Life утерждает, что подросток использовал травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и выстрелил в голову учительнице, после чего дети начали выпрыгивать из окон.

Всего, как утверждает издание, пострадали четыре человека, но официально это не подтверждено.

Глава города Елена Ковалева в своем Instagram подтвердила, что в школе произошел конфликт между учителем и учеником, при этом она отрицает, что там имела место стрельба.

"По предварительной информации в школе номер 1 в произошёл конфликт, участником которого являлись учитель и ученик. В результате конфликта пострадал учитель. В ходе конфликта каких-либо выстрелов, а также использования огнестрельного оружия не производилось", - пишет Ковалева.