Украина получила запрос Грузии на экстрадицию Саакашвили
Министерство юстиции получило обращение от Грузии о взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили, заявил в Киеве заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Ранее Саакашвили объявил о намерении вернуться в Украину 10 сентября.
По данным главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым в четырех уголовных производствах.
В частности, они касаются растраты государственных средств в крупных размерах, злоупотребления положением и нанесения ущерба здоровью.
Этот запрос основывается на решении суда Тбилиси об аресте Михеила Саакашвили от 2 августа 2014 года и объявлении Саакашвили в розыск 4 августа 2014 года.
Министерство юстиции передало этот запрос на рассмотрение генеральной прокуратуре.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.
Во время его пребывания в гражданстве Украины была информация о получении запроса от Грузии о его выдаче, однако тогда украинские власти ответили на него отказом.
В июле 2017 года Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Михеила Саакашвили за якобы сокрытие им при получении гражданства информации об уголовных делах в Грузии.
Саакашвили отрицает сокрытие информации при получении гражданства, а уголовные дела против себя в Грузии называет политическим преследованием.
Лишение украинского гражданства Саакашвили называет расправой с политическим противником со стороны президента Петра Порошенко.
Несмотря на формальное лишение гражданства Украины, Саакашвили сумел прилететь из США в ЕС и свободно путешествует по Евросоюзу.
Он утверждает, что не имеет никакого паспорта, кроме украинского. Грузинское гражданство у него забрали в 2015 году.
Саакашвили запланировал 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска "Краковец".
В государственной пограничной службе заявляют, что его паспорт уже не действителен, и обещают не пропустить на территорию Украины, а документы изъять.
В свою очередь, "Движение новых сил Саакашвили" организует встречу своего лидера возле пункта пропуска, где запланировано участие тысяч активистов и десятков членов парламента.
Лишение украинского гражданства Саакашвили осудил ряд украинских оппозиционных партий, в частности "Самопомощь", которая уже согласилась встречать Саакашвили на границе.