Украина получила запрос Грузии на экстрадицию Саакашвили

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина заявила, что получила обращение об экстрадиции Саакашвили перед его возможным приездом в страну

Министерство юстиции получило обращение от Грузии о взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили, заявил в Киеве заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Ранее Саакашвили объявил о намерении вернуться в Украину 10 сентября.

По данным главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым в четырех уголовных производствах.

В частности, они касаются растраты государственных средств в крупных размерах, злоупотребления положением и нанесения ущерба здоровью.

Этот запрос основывается на решении суда Тбилиси об аресте Михеила Саакашвили от 2 августа 2014 года и объявлении Саакашвили в розыск 4 августа 2014 года.

Министерство юстиции передало этот запрос на рассмотрение генеральной прокуратуре.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.

Во время его пребывания в гражданстве Украины была информация о получении запроса от Грузии о его выдаче, однако тогда украинские власти ответили на него отказом.

В июле 2017 года Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Михеила Саакашвили за якобы сокрытие им при получении гражданства информации об уголовных делах в Грузии.

Саакашвили отрицает сокрытие информации при получении гражданства, а уголовные дела против себя в Грузии называет политическим преследованием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саакашвили утверждает, что путешествует по миру с украинским паспортом и другого у него нет

Лишение украинского гражданства Саакашвили называет расправой с политическим противником со стороны президента Петра Порошенко.

Несмотря на формальное лишение гражданства Украины, Саакашвили сумел прилететь из США в ЕС и свободно путешествует по Евросоюзу.

Он утверждает, что не имеет никакого паспорта, кроме украинского. Грузинское гражданство у него забрали в 2015 году.

Саакашвили запланировал 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска "Краковец".

В государственной пограничной службе заявляют, что его паспорт уже не действителен, и обещают не пропустить на территорию Украины, а документы изъять.

В свою очередь, "Движение новых сил Саакашвили" организует встречу своего лидера возле пункта пропуска, где запланировано участие тысяч активистов и десятков членов парламента.

Лишение украинского гражданства Саакашвили осудил ряд украинских оппозиционных партий, в частности "Самопомощь", которая уже согласилась встречать Саакашвили на границе.