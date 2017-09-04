В Киеве портятся тысячи экспонатов Революции Достоинства - музей
Около двух тысяч экспонатов будущего Национального музея Революции Достоинства хранятся в ненадлежащих условиях и портятся, заявила в Киеве заместитель директора музея Антонина Пипко.
"Артефакты, собранные для музея - в опасности. У музея нет временного помещения и около двух тысяч музейных предметов хранятся в ненадлежащих условиях и портятся. Их не охраняют", - заявила Антонина Пипко.
- Столичный магазин разбили из-за стертых майдановских граффити
- Магазин, с которого стерли граффити времен Майдана, съезжает
- Институт нацпамяти будет жаловаться из-за стертых граффити времен Майдана
Об этом она рассказала на специальной пресс-конференции, которую проводил Институт национальной памяти после скандала со стертыми граффити времен Евромайдана на улице Грушевского.
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович анонсировал, что уже в сентябре 2017 года должны объявить конкурс на проект строительства Национального музея Революции Достоинства.
По его словам, в этом месяце Киевсовет выделит земельный участок под строительство музея на Аллее Героев Небесной сотни в центре Киева.
"На протяжении 2018-2019 годов должны построить первую очередь комплекса", - анонсировал Владимир Вятрович.
Г-н Вятрович предлагает хранить все экспонаты в Украинском доме на Европейской площади.
Антонина Пипко в ответ предложила временно хранить экспонаты в помещении магазина, на фасаде которого стерли граффити времен Евромайдана.
Но окончательного решения пока нет.
3 сентября активисты обрисовали стены и разбили стеклянные двери и окна салона мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве. Фасад магазина забросали яйцами и пытались поджечь шины перед входом, однако их потушили сотрудники патрульной полиции.
Это сделали в ответ на исчезновение с фасада здания граффити времен Евромайдана.
На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.
Они появились зимой 2014 года, когда на улице Грушевского продолжались противостояния между майдановцами и правоохранителями.
Рисунки были памятником истории - согласно приказу министерства культуры от 2014 года.
Из-за уничтожения граффити столичная прокуратура возбудила уголовное производство по статье о незаконном уничтожении памятников истории.
Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана восстановят.
С другой стороны, полиция Киева зарегистрировала уголовное производство из-за разрушения входа в магазин на Грушевского.
Магазин находился в помещениях, принадлежащих Национальному институту украинского языка. В магазине заявили, что не знали об охранном статусе рисунков.
Владелец магазина уже вывез все вещи из помещения.
В институте украинского языка заявили, что не продлят договор аренды с владельцем магазина, заключенный до конца 2017 года.
Однако отдавать помещение под музей революции тоже пока не планируют.