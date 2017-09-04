В Киеве портятся тысячи экспонатов Революции Достоинства - музей

Копірайт зображення UNIAN Image caption Одна из экспозиций "Революции достоинства" во Львове

Около двух тысяч экспонатов будущего Национального музея Революции Достоинства хранятся в ненадлежащих условиях и портятся, заявила в Киеве заместитель директора музея Антонина Пипко.

"Артефакты, собранные для музея - в опасности. У музея нет временного помещения и около двух тысяч музейных предметов хранятся в ненадлежащих условиях и портятся. Их не охраняют", - заявила Антонина Пипко.

Об этом она рассказала на специальной пресс-конференции, которую проводил Институт национальной памяти после скандала со стертыми граффити времен Евромайдана на улице Грушевского.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович анонсировал, что уже в сентябре 2017 года должны объявить конкурс на проект строительства Национального музея Революции Достоинства.

По его словам, в этом месяце Киевсовет выделит земельный участок под строительство музея на Аллее Героев Небесной сотни в центре Киева.

"На протяжении 2018-2019 годов должны построить первую очередь комплекса", - анонсировал Владимир Вятрович.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Часть комнаты-музея Сергея Нигояна - первого погибшего на Евромайдане

Г-н Вятрович предлагает хранить все экспонаты в Украинском доме на Европейской площади.

Антонина Пипко в ответ предложила временно хранить экспонаты в помещении магазина, на фасаде которого стерли граффити времен Евромайдана.

Но окончательного решения пока нет.

3 сентября активисты обрисовали стены и разбили стеклянные двери и окна салона мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве. Фасад магазина забросали яйцами и пытались поджечь шины перед входом, однако их потушили сотрудники патрульной полиции.

Это сделали в ответ на исчезновение с фасада здания граффити времен Евромайдана.

На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана.

Они появились зимой 2014 года, когда на улице Грушевского продолжались противостояния между майдановцами и правоохранителями.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/VOLODYMYR.VIATROVYCH Image caption На рисунках были изображены Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко в образах активистов Майдана

Рисунки были памятником истории - согласно приказу министерства культуры от 2014 года.

Из-за уничтожения граффити столичная прокуратура возбудила уголовное производство по статье о незаконном уничтожении памятников истории.

Она предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что граффити украинских классиков в образах активистов Майдана восстановят.

С другой стороны, полиция Киева зарегистрировала уголовное производство из-за разрушения входа в магазин на Грушевского.

Магазин находился в помещениях, принадлежащих Национальному институту украинского языка. В магазине заявили, что не знали об охранном статусе рисунков.

Владелец магазина уже вывез все вещи из помещения.

В институте украинского языка заявили, что не продлят договор аренды с владельцем магазина, заключенный до конца 2017 года.

Однако отдавать помещение под музей революции тоже пока не планируют.