Биткоин побил рекорд стоимости в 5 тысяч долларов

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Биткоин впервые преодолел порог стоимости в 5 тысяч долларов.

Виртуальная валюта в субботу, по данным издания CoinDesk's, стоила 5103 доллара.

Рекордный показатель позволил повысить общую стоимость криптовалюты, которой торгуют публично, до более 176 млрд долларов.

Сразу же состоялась распродажа. На момент написания новости, биткоин стоил 4485 долларов, что на 12% меньше рекордной цены.

В начале года один биткоин продавали за 1000 долларов. Недавно, в июле, некоторые наблюдатели рынка опасались, что виртуальная валюта может упасть из-за "гражданской войны" за ее будущее.

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Однако ее стоимость возросла после того, как большинство разработчиков и майнеров начали внедрять компромиссный план, чтобы технология позволяла проводить больше транзакций в минуту.

Как отметил эксперт Эйтан Янкелевиц, специалист по криптовалюте юридической компании Sheridans, он ожидает подъем биткоина в среднесрочной перспективе.

По его словам, традиционные инвесторы начинают рассматривать криптовалюту как небольшую часть своих диверсифицированных инвестиций.

"Кроме того, существует множество компаний, которые много и легко покупают биткоины, не понимая, как работает эта технология или как сохранить ее в безопасности", - говорит эксперт.