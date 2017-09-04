Tinder стал самым прибыльным приложением App Store

Копірайт зображення Tinder

Платформа для знакомств Tinder стала самым прибыльным приложением в магазине Apple после запуска новой платной функции, которая позволяет пользователям видеть, кто им первым поставил лайк.

Программа опередила приложение Netflix и игру Candy Crush в США, сообщает App Annie.

До сих пор обычные пользователи, и те, кто купил подписку на программу, могли знакомиться, если партнер тоже поставил им лайк.

Функция Tinder Gold в США стоит пять долларов в месяц и еще 10 долларов за подписку. Новой функции в приложении для Android пока нет.

Аналитик IHS Markit Джек Кент считает, что этот случай показывает, как пользователи готовы платить за премиум-услуги.

Однако он добавил, что платформой для знакомств должны пользоваться еще больше пользователей, чтобы добиться успеха.

Копірайт зображення Reuters Image caption Tinder утверждает, что за один день фиксирует 1,6 млрд профилей и формирует 26 млн пар

"При запуске новых функций, которые доступны только для премиум-клиентов, большая проблема разработчиков приложений заключается в том, чтобы быть в состоянии четко сообщать о том, как работают различные функции, и гарантировать, что они не отпугнут большинство пользователей, которые пользуются программой бесплатно", - сказал он.

Он считает, что любая стратегия премиум-класса должна удовлетворять потребность в монетизации, заботиться о платных подписчиках, а также поддержать тех, кто пользуется бесплатно".