США призвали ООН принять против КНДР самые строгие меры

Копірайт зображення AFP Image caption Никки Хейли на заседании Совбеза ООН

Посол США в ООН призвала Совет Безопасности принять "самые строгие возможные меры" против Северной Кореи после последнего ядерного испытания.

"Настало время использовать все дипломатические меры, пока не поздно", - заявила г-жа Хейли на срочном собрании Совбеза в Нью-Йорке.

Она также предупредила, что США будет следить за всеми странами, которые имеют бизнес с Северной Кореей, главным партнером которой является Китай.

По сообщениям, КНДР готовится к новым испытаниям.