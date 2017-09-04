США призвали ООН принять против КНДР самые строгие меры
- 4 сентября 2017
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Посол США в ООН призвала Совет Безопасности принять "самые строгие возможные меры" против Северной Кореи после последнего ядерного испытания.
"Настало время использовать все дипломатические меры, пока не поздно", - заявила г-жа Хейли на срочном собрании Совбеза в Нью-Йорке.
Она также предупредила, что США будет следить за всеми странами, которые имеют бизнес с Северной Кореей, главным партнером которой является Китай.
По сообщениям, КНДР готовится к новым испытаниям.