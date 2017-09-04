Заказчик убийства Вороненкова находится в России - Луценко

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Дениса Вороненкова находится в России и имеет "оживленные контакты" со спецслужбами России.

Г-н Луценко отметил, что исполнителями были в основном граждане Украины.

"Сейчас, кроме одного очень важного лица, остальные установлены и задержаны", - уточнил генпрокурор.

Он также сообщил, что следствие несколько месяцев разыскивает этого человека.

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"Как только следователь примет решение о возможности разглашения всех данных, я проведу для этого специальную пресс-конференцию", - сказал генпрокурор.

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Дениса Вороненкова, который в 2016 году бежал в Украину и выступал отсюда с заявлениями в адрес российских властей, убили 23 марта в центре Киева.

Сам убийца получил ранение в голову и скончался в больнице.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что г-на Вороненкова убил служащий Нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов, который был "российским диверсантом".