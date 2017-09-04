Заказчик убийства Вороненкова находится в России - Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства Дениса Вороненкова находится в России и имеет "оживленные контакты" со спецслужбами России.
- Кем был убитый в Киеве экс-депутат Вороненков
- ГПУ: убийство Вороненкова - "это показательная казнь свидетеля"
Г-н Луценко отметил, что исполнителями были в основном граждане Украины.
"Сейчас, кроме одного очень важного лица, остальные установлены и задержаны", - уточнил генпрокурор.
Он также сообщил, что следствие несколько месяцев разыскивает этого человека.
"Как только следователь примет решение о возможности разглашения всех данных, я проведу для этого специальную пресс-конференцию", - сказал генпрокурор.
• Резонансные убийства в Украине за три года
Дениса Вороненкова, который в 2016 году бежал в Украину и выступал отсюда с заявлениями в адрес российских властей, убили 23 марта в центре Киева.
Сам убийца получил ранение в голову и скончался в больнице.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что г-на Вороненкова убил служащий Нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов, который был "российским диверсантом".