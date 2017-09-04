ГПУ: в Швейцарии нашли золото "семьи Януковича"

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Полтонны золота "семьи Януковича", обнаруженного в банке Швейцарии, передадут в бюджет Украины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он не сообщил, чьи именно активы за рубежом выявило следствие, но отметил, что "дело известно".

"Как только мы наложим арест и закончим все необходимые процедуры, чтобы гласность не повредила интересам следствия, я сообщу, о каком деле идет речь", - добавил генпрокурор.

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Г-н Луценко подчеркнул, что "фамилия фигуранта не Янукович, ячейка найдена, и сейчас нашими зарубежными коллегами проводятся все необходимые меры, чтобы она была арестована, а позже передана в украинский бюджет", - подчеркнул он.

В понедельник заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что за рубежом арестовали более полтонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.