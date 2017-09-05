Сутки в АТО: 36 обстрелов, но без потерь

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За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских сил в зоне проведения АТО, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основное напряжение сохранялось на донецком направлении, здесь стреляли в районе Зайцево, дважды - близ Песков, а также в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении боевики продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного, на подступах к Лебединскому, Широкино, Марьинке и Талаковке.

На луганском направлении боевики открывали огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.