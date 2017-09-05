На Карибах набирает силу ураган "Ирма"

Копірайт зображення Getty Images Image caption На прошлой неделе на Техас обрушился разрушительный ураган "Харви"

Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой из пяти категорий мощности.

Сейчас он движется в западном направлении и может достигнуть территорий Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и американского штата Флорида.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что на данный момент максимальная постоянная скорость ветра составляет 220 км/ч, однако в ближайшие двое суток она может усилиться.

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт объявил режим чрезвычайного положения.

Между тем штаты Техас и Луизиана приходят в себя после мощнейшего за последние годы урагана "Харви", который разрушил тысячи домов.

Национальный центр США по предупреждению ураганов отмечает, что еще рано говорить, каковы будут последствия урагана "Ирма".

В Пуэрто-Рико также объявили чрезвычайное положение. Для ликвидации возможных последствий урагана на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.

Во вторник все школы будут закрыты. Администрация государства подготовила убежища, которые могут вместить более 62 тысяч человек.

Местные жители уже начали готовиться к тому, что им придется провести несколько дней дома: в магазинах выстроились длинные очереди за продуктами. Многие люди запасаются также питьевой водой, фонариками, свечами и батарейками на случай перебоев с водой и электричеством.