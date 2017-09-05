Свитолина вылетела из US Open

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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Мэдисон Киз в борьбе за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В поединке четвертого круга харьковчанка проиграла 15-й ракетке мира 6: 7 (2: 7), 6: 1, 4: 6.

Свитолина вела в четвертом сете 4: 2, но проиграла четыре гейма подряд.

По результатам турнира, украинка вылетела из борьбы за первое место.

Копірайт зображення Getty Images

Выход в 1/8 финала стал лучшим результатом Свитолиной на US Open.

Матч прошел на центральном корте чемпионата.