Путин одобрил присутствие миротворцев на Донбассе, но при определенных условиях

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Президент РФ Владимир Путин считает, что присутствие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Российский президент добавил, что эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях.

При этом президент России подчеркнул, что размещение на Донбассе миротворцев должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

О введении в Украину миротворческих сил для деэскалации ситуации неоднократно заявлял президент Петр Порошенко.