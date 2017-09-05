Лутковская: омбудсмен РФ сообщила, что Клых - в психлечебнице

Копірайт зображення LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Суд над Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом (справа) состоялся в Грозном

По данным уполномоченной по правам человека России Татьяны Москальковой, осужденный в РФ украинец Станислав Клых находится в психиатрической больнице в российском Магнитогорске. Об этом сообщила украинский омбудсмен Валерия Лутковская.

Такой ответ Лутковская получила на свое обращение к российской коллеге, указано на официальной странице уполномоченной в Facebook.

По состоянию на 4 сентября Станислав Клых находился в психиатрической больнице, добавила она.

Омбудсмен РФ также сообщила украинской коллеге, что его госпитализировали с личного письменного согласия.

Украинскому омбудсмену также сообщили, что в ближайшее время его планируют выписать, "ввиду улучшения общего состояния", и он продолжит отбывать наказание.

Верхновный суд Чечни в мае 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 года и 20 годам колонии строгого режима соотвественно. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

Карпюк и Клых не признали свою вину и категорически отрицали, что были в Чечне.

В последнее время адвокаты Станислава Клыха сообщали об ухудшении его психического здоровья.