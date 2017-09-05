В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Image caption Британские крайне правые организации запретили в прошлом году

В Британии по подозрению в подготовке теракта арестованы члены запрещенной неонацистской организации "Национальное действие", сообщили в министерстве обороны страны.

По сообщению, среди задержанных 22-летний, двое 24-летних и 32-летний мужчина.

Полиция задержала их по подозрению в принадлежности к британской правоцентристской группировке "Национальное действие".

По сообщению полиции, аресты были запланированы, за задержанными следили спецслужбы, угрозы гражданскому населению не было.

Мужчин задержали по подозрению в членстве в группировке, подготовке и подстрекательстве к актам терроризма по статье 41 Закона о терроризме 2000, а именно по подозрению в членстве в запрещенной организации.

Британское крайне правое движение "Национальное действие" в прошлом году запретила министр внутренних дел Амбер Радд.

Членство в запрещенной организации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание сроком до 10 лет.