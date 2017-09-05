"Акценты на стандартах" - сборная Украины готовится к Исландии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В первой игре украинцы пропустили быстрый мяч, однако затем отыгрались и могли выиграть, но не забили пенальти

Во вторник в рамках отбора к Чемпионату мира футбольная сборная Украины сыграет на выезде против исландцев.

Команды подходят к матчу с кардинально разным настроением: украинцы в предыдущем туре уверенно переиграли Турцию 2:0, а исландцы неожиданно уступили финнам 0:1.

Таким образом Украина обошла Исландию в турнирной таблице и заняла второе место, отставая на два очка от лидеров - хорватов. Исландцы же оказались на третьей строчке.

Напрямую на Чемпионат мира-2018 выходят победители групп. А команды, которые будут на вторых позициях, поборются за право поехать на турнир в стыковых матчах.

Д этого Исландия и Украина встречались трижды: два раза сыграли вничью (в последний раз - 1:1 в Киеве уже в этом отборе, причем Евгений Коноплянка тогда не забил пенальти на последних минутах), еще один раз победили украинцы (в 1999 году - на выезде).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее исландцы неожиданно проиграли финнам

Впрочем, перед началом квалификации именно Исландия считалась одним из фаворитов группы после очень удачного выступления на Евро-2016, где они обыграли сборную Англии.

Ожидания

Особую мотивацию Исландии добавил неожиданный проигрыш финнам.

"Все наши футболисты здоровы и готовы к поединку против Украины... Несмотря на поражение от Финляндии, мы способны достичь цели. О борьбе за первое место в группе говорить пока рано, сейчас мы сконцентрированы на борьбе за второе место", - рассказал тренер исландцев Хеймир Халльгримссон.

"Сборная Украины - очень хорошая команда, хорошо организованная, ее трудно остановить. Наш соперник очень силен в контратаках, но при этом быстро возвращается в оборону при необходимости", - похвалил он украинцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андрей Шевченко: "Наша основная цель - убрать эти стандарты, контролировать мяч и угрожать воротам соперника"

А наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что особое внимание на тренировках он уделял стандартам.

"Акценты делали на стандартах, в частности то, что нужно как можно меньше их зарабатывать: исландцы очень хорошо используют их, неважно что это - ауты, штрафные удары, угловые. Поэтому наша основная цель - убрать эти стандарты, контролировать мяч и угрожать воротам соперника", - рассказал тренер украинцев.

"Исландцы - это команда, которая прессингует. Они делают три-четыре комбинации, но разыгрывают их хорошо. По статистике - это команда, которая эффективно использует эти моменты. Они любят играть вертикально, больше в двух нападающих", - добавил Андрей Шевченко.

Игра начнется в 21:45 по Киеву. Транслировать ее будут телеканалы "Украина" и "Футбол-1".

После этого матча украинцам останется сыграть еще два тура: с Косово на выезде и с Хорватией дома.

Заявки команд

Украина: 1. Андрей Лунин, 2. Богдан Бутко, 3. Евгений Хачериди, 4. Николай Матвиенко, 5. Иван Ордец, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Николай Морозюк, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Кравец, 12 Андрей Пятов, 13. Сергей Кривцов, 14 Руслан Ротань, 15. Владлен Юрченко, 16 Сергей Сидорчук, 17 Эдуард Соболь, 18 Артем Беседин, 19 Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицкий, 21. Александр Зинченко, 22. Виктор Коваленко.

Исландия: 1. Ханнес Халльдоурссон, 2. Биркир Сайварссон, 3. Йон Фйолусон 4. Хйортур Херманнссон, 5. Сверрир Ингасон 6. Рагнар Сигурдссон, 7. Йоуханн Гудмундссон, 8. Биркир Бьярнасон, 9. Бьорн Сигурдарссон, 10. Гильфи Сигурдссон, 11. Альфред Финнбогасон, 12. Рунар Рунарссон, 13. Ингвар Йоунссон, 14. Каури Аурнасон, 15. Рунар Сигурьонссон, 16. Олафур Скуласон, 17. Арон Гуннарссон, 18. Хордур Магнуссон, 19. Видар Кьяртанссон , 20. Эмиль Халльфредссон, 21. Арноур Траустасон, 22. Йоун Бьодварссон, 23. Ари Скуласон.