Путин о КНДР: "Траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Южная Корея проводит военные учения на фоне длительного напряжения на полуострове

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение санкций против Северной Кореи является бесполезным, поскольку ее граждане "траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы".

В понедельник США заявили, что будут инициировать новую резолюцию ООН об ужесточении санкций против КНДР - после воскресного испытания ядерной бомбы.

Путин также заявил, что "нагнетание военной истерии" может привести к глобальной катастрофе.

Единственным путем решения проблемы, по его словам, является дипломатия.

Китай, главный союзник КНДР, также призвал вернуться к переговорам.

Российский лидер выступил на встрече группы BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в Китае.

Он и назвал ядерные испытания Северной Кореи "провокационными", но отметил, что "использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

"Да они (КНДР. - Ред.) траву будут есть, но не откажутся от этой (ядерной. - Ред.) программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами", - сказал Путин.

Ссылаясь на "гуманитарный аспект", он отметил, что от еще более жестких санкций пострадают миллионы людей, и добавил: "Санкционный режим уже подошел к своей черте".

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В понедельник посланник США в ООН Никки Хейли заявила, что только жесткие санкции позволят решить эту проблему путем дипломатии.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель поддержала эту позицию, заявив, что для борьбы с "явным нарушением международных конвенций" со стороны КНДР крайне необходимы санкции.

Какими могут быть санкции?

В прошлом месяце Совет Безопасности единогласно проголосовал за запрет экспорта из Северной Кореи и ограничения инвестиций в страну.

Какие еще меры могут ввести против страны, Хейли не объяснила, но дипломаты прогнозируют, что значительное влияние будет иметь запрет продажи нефти КНДР.

Кроме того, могут запретить национальную авиакомпанию страны, прием работников из КНДР, зарубежные поездки северокорейских чиновников, а также заморозить активы.

Во вторник министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва после беседы со своим китайским коллегой заявила, что, по ее мнению, Пекин "открыт для дальнейших санкций".

Владимир Путин заявил, что торговля России с Северной Кореей является незначительной и не нарушает условий действующих международных санкций.