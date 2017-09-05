МИД: россиян не должно быть среди миротворцев ООН на Донбассе

Копірайт зображення Getty Images Image caption МИД Украины и президент России Владимир Путин обменялись заявлениями о возможности введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. На фото - миротворцы ООН в Ливане

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление президента России Владимира Путина о поддержке введения миротворческой миссии на Донбассе.

Украинские дипломаты напомнили, что развернуть миротворческую операцию ООН на Востоке Украины предложил украинский президент Петр Порошенко в марте 2015 года.

В МИД настаивают, что такая миссия идолжна вводиться только с согласия Киева и предусматривать "вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины" и возвращение контроля над границей с Россией.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", - говорится в заявлении украинского дипведомства.

Там также отвергли озвученную Владимиром Путиным идею о получении согласия самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" на внедрение миротворческой миссии ООН.

Заявление Путина

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Ранее президент РФ заявил: "Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины".

Путин добавил, что эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

При этом президент России подчеркнул, что размещение на Донбассе миротворцев должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская предположила, что впоследствии Кремль может предложить, чтобы среди миротворцев были россияне.

"Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает потребности и интересы мирного населения, расположении их на линии соприкосновения и тому подобное. Со временем, конечно, окажется, что и миротворцами должны быть в подавляющем большинстве россияне, что, по мнению РФ, будет вполне логичным шагом", - написала Айвазовская в Facebook.

Россия последовательно отрицает вооруженную поддержку незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, однако признает присутствие там российских добровольцев.