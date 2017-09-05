Британская королевская пара выиграла суд из-за топлесс-фото

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Герцог и герцогиня Кембриджские взыскали через французский суд 100 тыс. евро за топлесс-фото герцогини.

По решению суда, фотографии, сделанные во время отдыха королевской четы в Провансе, были вмешательством в частную жизнь.

Также суд оштрафовал работников и фотографов журнала Closer более чем 100 тыс. евро - это максимально возможная в данном случае сумма.

При этом юристы королевской семьи требовали возмещение в размере 1,6 млн евро.

Ответчики

Image caption Дворец в Провансе, где отдыхала королевская пара

Снимки герцогини Кейт, загоравшей на террасе, были сделаны с помощью длиннофокусного объектива и появились на обложке журнала Closer в 2012 году.

Суд также взыскал 3 тыс. евро компенсаций с региональной газеты La Provence, которая опубликовала фото герцогини в купальнике.

По делу судили шестерых человек, в том числе фотографов и экс-редактора Closer.

Всех оштрафовали в соответствии с их ролью и вкладом в скандальные публикации.

Муж герцогини Кейт- принц Уильям - является вторым в очереди престолонаследия после отца, принца Уэльского Чарльза.