В Киеве на месте свалки планируют горнолыжный комплекс

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В Голосеевском районе власти Киева планируют построить горнолыжный комплекс "Пирогово". Об этом сообщили в КГГА.

В ведомстве отметили, что ищут инвестора. Ориентировочно проект обойдется в 12,3 млн евро.

"В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1. На земельном участке ориентировочной площадью 100 га планируют обустроить: кафе, стоянку, спортцентр с бассейном, водоем, отель, веревочный парк и ряд помещений", - рассказали в профильном департаменте .

Также планируется открыть ипподром и площадки для проведения спортивных мероприятий.