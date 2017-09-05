В Италии от малярии умер ребенок

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В Италии от церебральной малярии умерла четырехлетняя девочка. Это произошло в городе Брешия на севере страны, где малярии нет, поэтому врачам этот случай кажется загадочным.

Софии Заго не стало в воскресенье вечером - после того, как в субботу ее увезли в больницу с высокой температурой.

В Италии нет комаров рода Anopheles - главного переносчика болезни. Впрочем, после нынешнего жаркого августа многие опасаются, что они могут добраться и до Италии.

Комар мог попасть в страну на самолете.

София с родителями отдыхала в Бибйоне - курорте на Адриатическом море около Венеции.

Город Тренто, где у девочки диагностировали малярию, расположен в регионе Трентино в предгорьях Альп.

"С малярией в Трентино я столкнулся впервые за свою 30-летнюю карьеру", - рассказал доктор Клаудио Патерностер, специалист по инфекционным болезням в больнице Санта-Кира в Тренто.

С 1950-х годов в Италии не было проблем с малярией, поскольку болота, в которых размножались комары, были осушены.

Предполагают, что София могла подхватить малярию от одного из двух больных детей в больнице Тренто. Они заразились в Африке и выздоровели.

София там лечилась от диабета.

Но представитель сферы здравоохранения Трентино Паоло Бордон говорит, что София и двое других детей были в разных отделениях.

К тому же Софии не переливали кровь, добавил он. И подчеркнул, что лечение от малярии и диабета очень отличается.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, в 2015 году малярия унесла примерно 438 тыс. жизней в 95 тропических странах.