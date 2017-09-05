Ельченко: миротворцы ООН возможны только при замораживании конфликта

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Пока конфликт на Донбассе не будет заморожен и не прекратятся боевые действия, введение миротворческой миссии будет невозможно, считает посол Украины в ООН Владимир Ельченко. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Это вопрос очень сложный ... до момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть не прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые действовали бы в условиях активных боевых действий", - добавил дипломат.

Также Ельченко сообщил, что президент Петр Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Ранее украинские дипломаты напомнили, что развернуть миротворческую операцию ООН на Востоке Украины предложил украинский президент Петр Порошенко в марте 2015 года.

В МИД настаивают, что такая миссия идолжна вводиться только с согласия Киева и предусматривать "вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины" и возвращение контроля над границей с Россией.

Заявление Путина

Ранее президент РФ заявил: "Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины".

Путин добавил, что эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская предположила, что впоследствии Кремль может предложить, чтобы среди миротворцев были россияне.

Россия последовательно отрицает вооруженную поддержку незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, однако признает присутствие там российских добровольцев.