12 лет в школе: Рада начала образовательную реформу

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Депутаты проголосовали за законопроект "Об образовании". Это решение поддержали 255 депутатов.

Одним из основных нововведений закона является 12-летнее среднее образование. Дети, которые пойдут в первый класс в 2018 учебном году, закончат школу в 2030 году. В МОН объясняют, что новые методики преподавания невозможно "впихнуть" в 11 лет обучения.

Учителям обещают поднять зарплату. Из госбюджета ежегодно на образование будут выделять не менее 7% ВВП.

Закон впервые гарантирует право на образование для лиц с особыми потребностями.

Предполагается создание автономии школ и финансовой прозрачности. Каждое учебное заведение будет обнародовать информацию о поступлении всех средств и их назначении.

Премьер Владимир Гройсман ранее заявлял, что реализация реформы образования обойдется в $3 млрд.