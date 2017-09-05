В Китае мужчину посадили за продажу VPN

Копірайт зображення Getty Images Image caption Граждане Китая очень ограничены в том, что разрешено делать и говорить онлайн

В Китае мужчину посадили на девять месяцев за то, что он помогал пользователям посещать сайты, которые блокирует китайское правительство.

Согласно судебным документам, Дэна Цзивея из провинции Гуандун обвинили в незаконной продаже программ, известных как "виртуальные частные сети" (VPN).

Использование VPN незаконно в Китае, поскольку эти программы позволяют пользователям избежать государственного контроля за тем, что они делают онлайн.

Этот приговор - лишь часть широкого наступления на использование VPN в Китае.

Дэн Цзивей начал продавать VPN в 2015 году, а арестовали его в августе 2016-го по обвинению в продаже программ, которые позволяют "посещать иностранные сайты, к которым нет доступа с китайских IP-адресов", сообщает издание South China Morning Post

Китайское правительство имеет огромную систему мониторинга, известную как "Великий китайский файервол", которая следит за тем, что люди делают и пишут в интернете.

Она также блокирует доступ к популярным сайтам, в том числе таким как Facebook и YouTube.

В январе 2017 года китайское правительство начало кампанию против использования VPN. Были закрыты многие коммерческие провайдеры VPN, а тех, кто продавал программное обеспечение для VPN, предупредили о возможном аресте или штрафе.

Принятые китайским правительством меры также заставили компанию Apple удалить 60 программ из своего китайского App Store, которые позволяли пользователям просматривать веб-страницы с помощью VPN.

За это решение компания подверглась жесткой критике.