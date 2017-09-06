В Индии разрешили аборт 13-летней жертве изнасилования

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Верховный суд Индии дал разрешение на аборт 13-летней девочке, ставшей жертвой изнасилования.

Девочка из города Мумбаи находится на 32 неделе беременности. Чтобы сделать аборт, ей нужно было согласие суда, поскольку прерывание беременности после 20-й недели в Индии разрешено только в случае угрозы для жизни матери.

Аборт должны сделать в пятницу, сообщил ВВС адвокат девочки.

Ее беременность обнаружили после того, как родители повезли дочь к врачу, заподозрив у нее ожирение.

Девочка говорит, что ее изнасиловал коллега ее отца. Мужчина сейчас находится под арестом.

Доктор Никхил Датар, который определил беременность девочки, назвал решение суда прорывом.

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Всего несколько недель назад другая жертва изнасилования в Индии, 10-летняя девочка, которой не разрешили сделать аборт, родила ребенка.

Она также была на 32 неделе беременности, но ей отказали в аборте, поскольку врачи сказали, что прерывание беременности будет "слишком рискованным".

В мае о похожем случае сообщалось из штата Харьяна, где 10-летней девочке разрешили аборт. Она утверждает, что ее насиловал отчим.

Имена девочек не называют по юридическим причинам.

По словам корреспондента BBC в Дели Гиты Панди, эти случаи в течение последних нескольких месяцев шокировали Индию и спровоцировали призывы к властям о борьбе с изнасилованиями.