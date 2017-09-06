Сутки в АТО: 32 обстрела, потерь нет - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, потерь среди военных не было, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Обстрелы продолжались на донецком и приморском направлениях, в частности в районе Лебединского, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Широкино, Зайцево, в районах Авдеевки и шахты Бутовка.

На луганском направлении сохранялась тишина, добавили в штабе.

В то же время в самопровозглашенной "ДНР" заявляют о нарушении перемирия со стороны украинской армии.