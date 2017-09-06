Меган Маркл о романе с принцем Гарри: "Мы пара. Мы влюблены"
Актриса Меган Маркл в интервью журналу Vanity Fair впервые рассказала о своих отношениях с главным холостяком Британии - принцем Гарри.
"Мы просто очень счастливы и влюблены друг в друга", - сказала 36-летняя звезда сериала "Форс-мажоры".
Маркл рассказала, что они тайно встречались на протяжении шести месяцев до того момента, как их отношения стали предметом обсуждений в конце 2016 года.
Тогда Гарри попросил СМИ оставить в покое его девушку и ее семью.
"Это только наше время"
По признанию актрисы, ей иногда бывает тяжело справляться с повышенным вниманием окружающих, которое возникает из-за ее отношений с представителем британской королевской семьи.
"У популярности есть свои минусы. Это напоминает мне море. Иногда волны слишком сильные - ты сталкиваешься с большим количеством вызовов, чем в другие дни. Но у меня есть большая поддержка, в том числе от моего бойфренда".
На вопрос, как она выдерживает таблоидные спекуляции о себе и Гарри, Маркл сказала: "Мы тайно встречались на протяжении шести месяцев до того момента, как наши отношения стали предметом обсуждений. Все это время я продолжала заниматься своей работой, и единственное, что изменилось, - восприятие моей персоны людьми".
"Во мне ничего не поменялось. Я остаюсь прежней Меган, никогда не пыталась определять себя через отношения".
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Однако актриса осознает, что их отношения развиваются и наступит момент, когда им придется выйти из тени.
"Я уверена, что наступит тот период, когда мы расскажем всему миру историю наших отношений, но сейчас - только наше время. Я надеюсь, люди поймут нашу позицию. Мы счастливы вместе".
"Я очень люблю великие истории любви", - добавила актриса.