Меган Маркл о романе с принцем Гарри: "Мы пара. Мы влюблены"

Копірайт зображення Getty Images Image caption 36-летняя Меган Маркл и 32-летний принц Гарри на протяжении шести месяце не афишировали свои отношения

Актриса Меган Маркл в интервью журналу Vanity Fair впервые рассказала о своих отношениях с главным холостяком Британии - принцем Гарри.

"Мы просто очень счастливы и влюблены друг в друга", - сказала 36-летняя звезда сериала "Форс-мажоры".

Маркл рассказала, что они тайно встречались на протяжении шести месяцев до того момента, как их отношения стали предметом обсуждений в конце 2016 года.

Тогда Гарри попросил СМИ оставить в покое его девушку и ее семью.

"Это только наше время"

По признанию актрисы, ей иногда бывает тяжело справляться с повышенным вниманием окружающих, которое возникает из-за ее отношений с представителем британской королевской семьи.

"У популярности есть свои минусы. Это напоминает мне море. Иногда волны слишком сильные - ты сталкиваешься с большим количеством вызовов, чем в другие дни. Но у меня есть большая поддержка, в том числе от моего бойфренда".

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На вопрос, как она выдерживает таблоидные спекуляции о себе и Гарри, Маркл сказала: "Мы тайно встречались на протяжении шести месяцев до того момента, как наши отношения стали предметом обсуждений. Все это время я продолжала заниматься своей работой, и единственное, что изменилось, - восприятие моей персоны людьми".

"Во мне ничего не поменялось. Я остаюсь прежней Меган, никогда не пыталась определять себя через отношения".

Однако актриса осознает, что их отношения развиваются и наступит момент, когда им придется выйти из тени.

"Я уверена, что наступит тот период, когда мы расскажем всему миру историю наших отношений, но сейчас - только наше время. Я надеюсь, люди поймут нашу позицию. Мы счастливы вместе".

"Я очень люблю великие истории любви", - добавила актриса.