Под Верховной Радой проходит акция за легализацию нерастаможенных авто

Копірайт зображення Богдан Крикливенко / Facebook

Под стенами Верховной Рады владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию за легализацию нерастаможенных авто.

Активисты полностью перекрыли улицу Грушевского. В правительственном квартале много машин стоит в пробках.

Также вдоль улицы Грушевского люди припарковали машины с иностранной регистрацией.

Как сообщает агентство "УНН", к стенам парламента принесли железные бочки и сделали из них импровизированные барабаны, по которым стучат активисты.

Учасники акции требуют изменить правила растаможивания автомобилей, сделать их более доступными для населения.

Как сообщает в Facebook "Западноукраинская ассоциация владельцев транзитных авто", в среду состоится заседание парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, занимающегося рассмотрением законопроектов, в которых заинтересованы активисты.

"Именно в этом комитете "зависли" наши законопроекты №5561 и 5562, которые могли бы решить проблему доступности автомобилей и уже получили положительные заключения всех других необходимых комитетов", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным ассоциации, сейчас в Украине почти 700 тысяч нерастаможенных автомобилей.

"Мы привыкли верить только проверенной и официальной информации, поэтому направили письмо с требованием предоставить информацию о состоянии и времени рассмотрения наших проектов в этом комитете", - добавили там.

Копірайт зображення Богдан Крикливенко / Facebook Image caption Активисты заблокировали улицы возле Верховной Рады