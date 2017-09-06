Януковича обвинили в конституционном перевороте 2010 года

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Экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате государственной власти в Украине в 2010 году путем конституционного переворота. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По материалам дела, "конституционный переворот 2010 года" привел к "захвату государственной власти", поскольку неконституционным способом были расширены полномочия президента, а роль парламента и правительства была сужена, отметил Луценко.

По версии следствия, Янукович и Лавринович совместно с другими лицами предприняли определенные меры для незаконного изменения действующей Конституции "без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады", написал Луценко в Facebook.

В 2010 году, во времена президентства Виктора Януковича, Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года, признав ее нелегитимной, и вернул в действие Конституцию 1996 года.

Ранее против Виктора Януковича уже были выдвинуты обвинения в госизмене, пособничестве представителям российских властей и действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины.

Бывший президент и его защита отрицают эти обвинения, а также называют заочный процесс незаконным.

В среду проходит очередное судебное заседание по делу об обвинении Януковича в государственной измене.