Новому адвокату Януковича дали 2 недели на изучение материалов дела

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Оболонский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство нового защитника экс-президента Виктора Януковича Максима Герасько, предоставив ему дополнительное время на ознакомление с материалами дела.

Таким образом следующее заседание состоится через две недели, 21 сентября.

Сам государственный защитник заявлял, что на ознакомление с делом ему нужно как минимум три месяца.

На предыдущем заседании 17 августа коллегия судей удовлетворила самоотвод государственного адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечка.

Виталия Мешечека назначили защищать Виктора Януковича за государственные средства после того, как он отозвал из судебного процесса своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Сидоренко.

Экс-президента, который скрывается в России, подозревают в государственной измене.

Судебный процесс постоянно затягивается из-за проблем с адвокатами и другими процедурными вопросами.

6 сентября Януковичу сообщили о новом подозрении, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Экс-президента обвинили в конституционном перевороте 2010 года.