Европейский Суд сохранил квоты по мигрантам

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соглашение о миграционных квотах имело целью уменьшить приток мигрантов в приграничные страны ЕС - Грецию и Италию

Высший суд ЕС отклонил иск восточноевропейских стран против решения ЕС, обязывающего страны сообщества принимать беженцев.

В частности Европейский Суд справедливости отклонил возражения, выдвинутые Венгрией и Словакией, по обязательствам, касающихся перераспределения беженцев.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов.

Соглашение имело целью уменьшить приток мигрантов в приграничные страны ЕС - Грецию и Италию.

Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Словакия и Чехия и Румыния.

За последние два года, к примеру, Венгрия не приняла ни одного мигранта.

В то же время чиновники ЕС настаивают на том, что в распределении беженцев должны участвовать все страны ЕС, независимо от их позиции в отношении соглашения, подписанного в 2015 году.