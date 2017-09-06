Google запустил в Украине сервис по поиску авиабилетов

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В Украине запустился сервис Google Авиабилеты (Google Flights), который позволит украинским пользователям легче находить, сравнивать и заказывать авиабилеты.

"К примеру, вы планируете поездку из Киева в Лондон, и у вас нет особых предпочтений, какой авиакомпанией лететь, и вы не привязаны к конкретной дате. Google Авиабилеты может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько", - говорится в официальном блоге Google.

В сервисе есть возможность отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, а также система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте и по электронной почте.

Функция "Обзор" позволяет получить варианты популярных мест в период отпусков.