В Индии убита известная журналистка

Копірайт зображення Facebook/Gauri Lankesh Image caption Гаури Ланкеш имела репутацию бесстрашной и прямой журналистки

В индийском штате Карнатака убили известную журналистку, которая критиковала индуистскую националистическую политику.

55-летнюю Гаури Ланкеш нашли в луже крови у порога ее дома в городе Бангалор. Ей выстрелили в голову и грудь неизвестные, которые приехали на мотоцикле. Она скончалась на месте.

Мотив преступления пока неизвестен.

По словам активистов, индийским журналистам все чаще угрожают радикальные индуистские националисты. В течение нескольких последних лет журналистов, критикующих индуистских националистов, ругали в соцсетях, а многим женщинам угрожали изнасилованием и нападениями.

Министры, принадлежащие к правящей партии "Бхаратия джаната парти" ("МДП"), также резко критиковали журналистов, используя такие термины, как "преститутка" (смесь слов "пресса" и "проститутка").

Кем была Гаури Ланкеш?

Копірайт зображення Facebook/Gauri Lankesh

Гаури Ланкеш была редактором еженедельника и имела репутацию бесстрашной и прямой журналистки. Она открыто критиковала правых и индуистских националистов, в частности членов "БДП".

Женщина работала в газете The Times of India, а затем вместе с братом несколько лет руководила независимой газетой Lankesh Patrike. Газета была основана ее отцом, левым поэтом и писателем Пи Ланкешем.

После разрыва с братом она ушла из издания, учредив собственную газету Gauri Lankesh Patrike.

Ее сестра - известная в Индии режиссер Кавита Ланкеш.

В течение последних лет в Индии были убиты несколько известных секуляристов, в частности ученый Маллесхапп Калбурги, активист Нарендра Дабхолкара и левый политик Говинда Пансаре.