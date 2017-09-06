В Ровенской области в ДТП погибли журналист и политологи

Копірайт зображення Поліція Рівненщини Image caption Кадры с места аварии

На трассе Ковель-Киев вблизи села Масевичи в Ровенской области в результате столкновения автомобиля "Opel Omega" с грузовиком "DAF"погибли пять человек.

"Полицейские выяснили, что автомобиль "Opel Omega", двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи Рокитивського района по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом", - говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Четверо мужчин, которые находились в "Opel", погибли на месте, пятый скончался в реанимации.

Среди погибших: журналист Владимир Карагяур, преподаватель "Киево-Могилянской академии" и юрист Алексей Куринный, политолог и историк Александр Маслак, политолог Александр Никоноров.

В реанимации скончался экс-заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации и директор офиса реформ Донецкой области Сергей Попов.

Сообщается, что все погибшие возвращались с конференции в Варшаве.